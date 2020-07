Fernando Alonso keert volgend seizoen terug in de Formule 1, zo meldt de BBC dinsdag. De Spanjaard zou al een contract hebben getekend bij Renault.

Volgens diverse media zal Renault de komst van de 38-jarige Alonso deze week nog bekend maken. Mogelijk gebeurt dat woensdag al.

Anderhalve maand geleden zinspeelde Alonso al op een terugkeer in de Formule 1. "Ik ben nog zeker twee of drie jaar in goede conditie en mijn ambitie is torenhoog. Ik wil graag in de top van de autosport rijden. Dat kan een terugkeer in de Formule 1 zijn, maar ook het WEC (langeafstandsracen, red.) of de IndyCar", zei hij toen.

De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 moet bij Renault de opvolger worden van Daniel Ricciardo, die volgend seizoen de overstap maakt naar McLaren. De Franse renstal weigert volgens de BBC commentaar te geven op de geruchten.

Alonso nam eind 2018 afscheid van de Formule 1, waarna hij zich op diverse andere raceklassen richtte. Zo nam hij in januari deel aan de Dakar Rally. Eerder won hij tweemaal de 24 uur van Le Mans (2018 en 2019) en reed hij ook de Indy 500.

In 2005 en 2006 veroverde Alonso in dienst van Renault zijn enige twee wereldtitels in de Formule 1. Hij begon zijn carrière in de koningsklasse van de autosport in 2001 bij Minardi, waarna hij in 2003 naar Renault verkaste. Ook kwam hij uit voor Ferrari en McLaren.