Max Verstappen beseft dat zijn kansen op een eventuele wereldtitel een stuk kleiner zijn geworden door zijn uitvalbeurt in de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen. De auto van de Nederlander had in Oostenrijk een elektronisch probleem en daardoor scoorde de Limburger nul punten.

De 22-jarige Verstappen zou alleen dit jaar nog de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 kunnen worden. Dat record staat nu op naam van Sebastian Vettel, maar voor de coureur van Red Bull Racing is het geen doel.

"Als dat gebeurt, dan gebeurt het", zei Verstappen maandagavond bij Sport und Talk van het Oostenrijkse ServusTV. "Maar na afgelopen weekend zal dat een stuk moeilijker zijn om het te realiseren. Er is nog niets voorbij, maar dan moeten we komend weekend veel punten scoren."

Verstappen heeft in de strijd om de wereldtitel een achterstand van 25 punten op Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die de race in Oostenrijk won. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton werd afgelopen zondag vierde en heeft twaalf punten.

Verstappen niet ontevreden over auto

Ondanks de uitvalbeurt in Oostenrijk is Verstappen niet ontevreden over zijn auto. "Die was niet slecht, maar die willen we verbeteren. Tijdens de race reed ik natuurlijk ook op andere, hardere, banden en ging het beter. Voor komend weekend, weer hier in Oostenrijk, willen we nog wat tijd vinden."

Vanwege de coronacrisis waren er geen fans aanwezig op de Red Bull Ring. Verstappen merkte tijdens de race wel degelijk dat het een verschil was met voorgaande Grands Prix. "Tijdens een race, zeker in het begin, ben je enorm geconcentreerd en heb je geen tijd om op de fans te letten, maar naarmate de race vordert, kijk je daar wel naar. Het is anders en jammer."

Verstappen krijgt snel een herkansing in Oostenrijk, want de volgende GP begint komende zondag om 15.10 uur. De eerste vrije training staat vrijdag gepland van 11.00 uur tot 12.30 uur.