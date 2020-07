Ferrari voert al deze week een aantal updates door aan de auto. Het Italiaanse team reageert daarmee op het tegenvallende optreden bij de eerste Grand Prix van het seizoen in Oostenrijk.

De bedoeling was aanvankelijk dat de aanpassingen aan de auto pas plaats zouden vinden voor de Grand Prix van Hongarije op 19 juli, maar na afgelopen weekend zijn die plannen gewijzigd.

"Het is nu duidelijk dat we op alle vlakken moeten verbeteren", zegt Ferrari-baas Louis Camilleri tegen Motorsportweek. "De enige oplossing is om direct te reageren en het doet me goed om te zien dat Mattia (Binotto, teambaas, red) en iedereen binnen het team dat ook meteen doen. Ze werken er heel hard aan."

Volgens Camilleri moeten er niet meteen wonderen worden verwacht. "We zullen het gat met de voorste teams niet meteen helemaal dichten. Maar snellere rondetijden stellen de coureurs beter in staat om hun talent te tonen."

Tegenvallend weekend ondanks tweede plaats Leclerc

Charles Leclerc eindigde zondag namens Ferrari weliswaar als tweede in Oostenrijk, maar had dat mede te danken aan het uitvallen van concurrenten en een tijdstraf voor Lewis Hamilton. Qua snelheid stelde de auto zwaar teleur, wat terug te zien was in de kwalificatietijden van Leclerc (7) en Sebastian Vettel (11).

Net als vorige week wordt er ook komend weekend gereden op de Red Bull Ring in Spielberg. De race draagt dan de naam Grand Prix van Stiermarken.