Alex Zanardi heeft voor de derde keer sinds hij een ongeluk kreeg met zijn handbike een zware operatie ondergaan. Volgens artsen blijft zijn toestand stabiel, maar kritiek.

De voormalig Formule 1-coureur raakte op 19 juni zwaargewond toen hij tijdens een training met zijn handbike op de verkeerde weghelft belandde en botste op een vrachtwagen.

Zanardi liep daarbij zwaar hoofdletsel op en onderging kort na het ongeluk twee hersenoperaties. Het Santa Maria Alle Scotte-ziekenhuis in Siena laat maandag weten dat er nu ook een ingreep is uitgevoerd om de "complexe fracturen" in het gezicht van de Italiaan te herstellen.

"De breuken waren enorm complex", meldt het ziekenhuis in een persverklaring. "Daarom moesten we technologieën gebruiken die specifiek zijn afgestemd op deze patiënt. De moeilijkheid van deze zaak is uniek." Het gaat vooral om verwondingen aan zijn kaak en aangezicht.

Na de operatie werd de 53-jarige Zanardi teruggebracht naar de intensive care, waar hij nog altijd in de kritieke toestand ligt. "Vooral vanuit neurologisch oogpunt blijft zijn toestand zeer ernstig", geven de artsen aan.

Zanardi reed van 1991 tot 1994 en in 1999 in de Formule 1. In 2001 moesten zijn benen worden geamputeerd na een crash op het Duitse circuit de Lausitzring. De laatste jaren was de Italiaan zeer succesvol als handbiker. Hij won tweemaal goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 én in 2016 in Rio de Janeiro.