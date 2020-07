Tijdens het eerste raceweekend in Oostenrijk van het door de coronacrisis uitgestelde Formule 1-seizoen werd duidelijk dat Ferrari een groot gebrek aan snelheid heeft. Wat is hiervan de oorzaak en is er nog wat aan te doen?

De snelste tijd van Charles Leclerc in de kwalificatie zaterdag op de Red Bull Ring was bijna een seconde langzamer dan de tijd waarmee hij in 2019 naar poleposition reed op hetzelfde circuit. Het is hoogst ongebruikelijk dat teams langzamer worden na het bouwen van een nieuwe auto, maar Ferrari is erin geslaagd.

Er waren twee andere teams die aanzienlijk langzamer waren dan in 2019: Alfa Romeo en Haas. Wat hebben die gemeen? Ze rijden allebei ook met een Ferrari-motor. Het lijdt dus geen twijfel dat de krachtbron uit Maranello, die toch seizoenenlang als de sterkste van het veld te boek stond, een stap terug heeft gezet.

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om de link te leggen met 'valsspeelgate' en de geheimzinnige afspraak die Ferrari met de FIA heeft gemaakt over de legaliteit van hun motor. Ferrari werd door de federatie niet openlijk beschuldigd van valsspelen, maar het betrof hier duidelijk een schikking. Verdere aanscherpingen en extra controles op het brandstofsysteem vullen het plaatje in. En nu is de Italiaanse krachtbron opeens de zwakste van het veld. Eén plus één is twee.

Want waar ging het ook alweer om? Het draaide om de brandstofsensor die de FIA in de auto plaatst. Daarmee wordt gecontroleerd of de motor niet meer dan de maximale 100 liter benzine per uur verbruikt. Ferrari wordt ervan beschuldigd deze sensor elektronisch te hebben verstoord, om de motor zo meer brandstof te laten gebruiken. Dit jaar zijn twee sensors verplicht.

Tijdsverschil beste kwalificatietijd tussen 2020 en 2019 Racing Point: -0,921

Williams: -0,737

McLaren: -0,473

Alpha Tauri: -0,360

Mercedes: -0,323

Renault: -0,277

Red Bull: +0,038

Haas: +0,619

Ferrari: +0,920

Alfa Romeo: +1,009

Ferrari bungelt onderaan de lijst met topsnelheden

Het effect is dat Ferrari nu 0,7 seconde verliest op het rechte stuk en onderaan de lijst met topsnelheden bungelt. Alfa Romeo had wel een hoge topsnelheid, maar dat was duidelijk omdat Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi met minder steile vleugels reden om zo minder luchtweerstand te hebben. Daar betaal je wel de prijs voor in de bochten, want de auto wordt minder stevig op het asfalt gedrukt.

Die oplossing zou Ferrari ook kunnen hanteren, maar hierin zit deels het probleem: de SF1000 is op zichzelf duidelijk geen goede auto, nog los van het gebrek aan paardenkrachten. Dat ziet Ferrari zelf ook in, waardoor er voor Hongarije over twee weken al een soort B-versie van de auto wordt verwacht. Redden wat er te redden valt.

De problemen zijn namelijk groot: Op onboard beelden van met name Sebastian Vettel was zichtbaar dat de auto erg instabiel is bij het aanremmen en insturen van bochten. Ferrari wilde juist het probleem van de auto van 2019 aanpakken door meer neerwaartse druk toe te voegen, maar lijkt daar nog niet echt in te zijn geslaagd. Nu hebben ze een auto die langzaam is in een rechte lijn en door de bochten ook nog tijd verliest.

Vorig jaar was de auto razendsnel op het rechte stuk en traag in de bochten. Ferrari is erin geslaagd om dat om te draaien, maar niet op de gewenste manier.

Sebastian Vettel worstelde het hele weekend met zijn Ferrari (Foto: Pro Shots)

De tweede plaats van Leclerc kwam vooral op zijn conto

Was het dan alleen maar kommer en kwel? De racepace op de zachte en harde banden was niet slecht en duidelijk minder problematisch dan de kwalificatiesnelheid. Alleen door het gebrek aan topsnelheid op de rechte stukken is inhalen moeilijk, zo merkte zowel Vettel als Leclerc.

Het was vooral aan de kwaliteiten van de jonge Monegask te danken dat er nog een tweede plaats uit de Oostenrijkse chaos werd gesleept. Een pleister op een diepe wond.

Aan de motor mag niet zoveel meer worden veranderd

Hoewel Ferrari in Hongarije met een boel aanpassingen kan verschijnen, kunnen ze aan de motor niet zoveel meer doen. Die is nu ingezet in het seizoen en als dusdanig gehomologeerd. Er mogen eigenlijk alleen updates worden doorgevoerd om de betrouwbaarheid te verbeteren.

Daarom gaf teambaas Mattia Binotto ook toe dat zijn technici vooral op zoek zijn naar het reduceren van luchtweerstand. Maar het is vrijwel onmogelijk om daar een groot gebrek aan paardenkrachten mee te compenseren.

Hoewel de kalender nog kort is, wordt het een lang seizoen voor Ferrari.

