Helmut Marko kan er niet over uit dat Lewis Hamilton zondag 'slechts' een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor zijn botsing met Alexander Albon in de Grand Prix van Oostenrijk. De topman van Red Bull Racing vindt dat het systeem heroverwogen moet worden.

Albon reed in de slotfase van de race op nieuwere en zachtere banden dan Hamilton en probeerde hem buitenom in te halen, maar werd daarbij aangetikt door de zesvoudig wereldkampioen van Mercedes. De Red Bull-coureur zag daardoor een zeker lijkende podiumplek in rook opgaan.

"Als iemand zo duidelijk schuldig is, maar slechts een tijdstraf van vijf seconden krijgt en daardoor in de punten blijft, dan is dat gewoon niet eerlijk", zei een boze Marko zondag na de race tegen het Oostenrijkse ORF.

Hamilton liep geen schade op aan zijn auto en kwam achter teamgenoot Valtteri Bottas als tweede over de streep in Spielberg. Door de tijdstraf van vijf seconden voor zijn botsing met Albon, zakte de Brit uiteindelijk terug naar de vierde plaats, achter Charles Leclerc (tweede) en Lando Norris (derde).

Lewis Hamilton en Alexander Albon raakten elkaar. (Foto: Getty Images)

'Hij heeft onze race geruïneerd'

Als het aan de 77-jarige Marko had gelegen, was Hamilton zwaarder gestraft voor zijn actie. "Door deze tijdstraf werd hij uiteindelijk niet tweede maar vierde, wat is het grote verschil? Hij heeft ondertussen wel onze race geruïneerd", baalde de Red Bull-adviseur, die direct terugdacht aan de Grand Prix van Brazilië in 2019.

"Dat was toen een vergelijkbare situatie. Hamilton gaf Alex toen ook een flinke tik, waardoor hij een podiumplek misliep. Ik denk dat het tijd is om dit hele systeem te heroverwegen."

Enkele rondes na zijn botsing met Hamilton viel Albon uit in Oostenrijk, waardoor Red Bull de eerste race van het Formule 1-seizoen zonder punten eindigde. Max Verstappen moest de strijd op de Red Bull Ring namelijk al in de beginfase staken door een elektronisch probleem.

