Voor Lewis Hamilton heeft het statement tegen racisme voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk veel betekend. Het merendeel van de Formule 1-coureurs besloot kort voor de race te knielen.

"Het was voor mij een emotioneel en aangrijpend hoofdstuk in het proces om de Formule 1 een meer diverse en toegankelijke sport te maken", schrijft Hamilton zondag in een verklaring op Twitter. "Ik wil een betere toekomst voor deze en volgende generaties."

Afgelopen vrijdag werd tijdens een bijeenkomst van de coureurs besloten dat iedereen op eigen wijze een boodschap mocht uitdragen tegen racisme. Max Verstappen en vijf andere coureurs besloten niet te knielen vlak voordat het Oostenrijkse volkslied werd gespeeld.

Wel droegen alle twintig coureurs enkele minuten voor de start van de eerste race van het seizoen een t-shirt met de boodschap 'End Racism' (beëindig racisme) of 'Black Lives Matter' (zwarte levens doen ertoe).

Het gebaar voorafgaand aan de Grand Prix. (Foto: Getty Images)

'Deze strijd gaat over gelijkheid, niet over politiek'

"Het was een belangrijk moment voor mij en alle mensen die werken voor en hopen op een meer gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving", aldus Hamilton. "Ik krijg misschien kritiek in de media en elders, maar deze strijd gaat over gelijkheid, niet over politiek of promotie."

De zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1 doelde daarmee op de slogan 'Black Lives Matter' op zijn t-shirt. Afgelopen week zorgde de Britse tak van de gelijknamige beweging namelijk voor ophef met tweets over onder meer Palestina.

Hamilton maakt zich de laatste weken onder meer sterk voor meer diversiteit in de autosport. De Brit beseft dat het statement voorafgaand aan de GP van Oostenrijk een kleine stap is.

"Er moet nog zo veel gebeuren. Niemand is perfect, maar als we allemaal ons steentje bijdragen, kunnen we veranderingen zien. Ik geloof daar echt in", besluit hij.