Hoewel de trainingen en kwalificatie in Oostenrijk dramatisch verliepen voor Ferrari, stond Charles Leclerc zondag 'gewoon' op het podium. Zijn tweede plaats achter winnaar Valtteri Bottas was een flinke opsteker voor het kwakkelende Italiaanse team.

Leclerc wist in de chaotisch verlopen openingsrace (negen uitvallers en drie safetycars) uit de problemen te blijven en reed bijna onopgemerkt naar het podium. "Dit voelt als een overwinning", zei de Monegask in een eerste reactie.

"We hadden dit totaal niet verwacht, het is een mooie verrassing. Het was een perfecte dag. We hadden natuurlijk ook een beetje geluk met de straf voor Hamilton en wat crashes hier en daar."

Zaterdag beleefde Ferrari nog een zeer zwakke kwalificatie, met een zevende plek voor Leclerc en een elfde stek voor Sebastian Vettel. "Ik wilde gewoon erg agressief rijden en een optimaal resultaat halen", zei Leclerc. "Dat ik tweede zou worden had ik niet kunnen denken. Dit is een van de beste races in mijn carrière, ik heb geen enkele fout gemaakt."

Ferrari-teambaas Mattia Binotto. (Foto: Pro Shots)

Binotto hoopt op sterke comeback Vettel

Teambaas Mattia Binotto gaf eveneens toe dat hij de podiumplaats van zijn coureur totaal niet verwacht had. "We wisten dat we niet competitief zouden zijn. De kwalificatie zaterdag was heel erg slecht, dan denk je niet aan het podium", zei de Italiaan tegen Sky Sports.

Minder content was Binotto over Vettel, die één schamel WK-punt pakte. De viervoudig wereldkampioen kwam na een spin achteraan het veld terecht en kwam dankzij de vele uitvallers nog op de tiende plek terecht.

"Het was niet zijn beste race vandaag", oordeelde Binotto. "Sebastian was niet tevreden met de balans in de auto. Hopelijk kan hij volgende week sterker terugkeren."

Ferrari verwacht geen wonderen van updates

Vorig jaar pakte Leclerc nog poleposition in Oostenrijk, dit jaar was hij in de kwalificatie 0,7 seconden trager. "Vooral op de rechte stukken lieten we veel liggen", zei Binotto.

Komend weekend bij de tweede race in Oostenrijk zal Ferrari het met dezelfde auto moeten doen. Er werden al updates aangekondigd voor de derde race in Hongarije.

"Maar de updates zijn niet voor de snelheid op de rechte stukken", temperde Binotto de verwachtingen. "Dat zal ook niet snel het geval zijn. De motor is gewoon minder goed dan voorheen."

