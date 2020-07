Lando Norris is vol ongeloof na de eerste podiumplek in zijn Formule 1-carrière. De Brit profiteerde zondag in de Grand Prix van Oostenrijk van een tijdstraf van Lewis Hamilton en eindigde als derde.

"Ik ben sprakeloos", schreeuwde Norris, die op het podium werd geflankeerd door winnaar Valtteri Bottas en nummer twee Charles Leclerc, uit van geluk. "Er waren een paar momenten dat ik dacht dat ik het had verpest. Eerst met Carlos (Sainz, red.) en later met 'Checo' (Sergio Pérez, red.)."

Met nog een paar rondes voor de boeg reed de McLaren-coureur op de vijfde plaats en werd hij bijna gepasseerd door Sainz. Even later passeerde hij Pérez en eindigde hij zelfs nog als derde, omdat Hamilton een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor een touché met Alexander Albon.

"In de ronden toen ik 'Checo' moest passeren, had ik het ook lastig met de coureurs achter mij", blikte Norris terug. "Maar ik moest het proberen om hem te passeren, zeker toen de straf van Lewis ook nog volgde."

Lando Norris haalde in de slotfase Sergio Pérez in. (Foto: Getty Images)

'Ik ben zo blij als je ziet waar McLaren vandaan komt'

Toen hij Pérez eenmaal voorbij was, deed Norris er alles aan om binnen vijf seconden van Hamilton over de finish te komen. Dankzij de snelste ronde van de race, waarvoor hij een extra WK-punt verdiende, slaagde hij daar net in. Hij kwam 4,8 seconden achter de zesvoudig wereldkampioen over de streep.

"Het was een goede race en het waren een paar moeilijke laatste rondes, waarbij ik zo hard mogelijk moest pushen. Ik ben zo blij voor het team als je ziet waar we vandaan zijn gekomen. Dit is fantastisch", jubelde hij.

Met zijn 20 jaar en 235 dagen werd Norris de op twee na jongste coureur ooit op het podium. Max Verstappen is met 18 jaar en 228 dagen nog altijd de jongste, gevolgd door Lance Stroll (18 jaar en 240 dagen).

Bovendien zorgde Norris voor de tweede podiumplaats voor McLaren in de laatste drie races. Afgelopen seizoen zorgde Sainz met een derde plek in Brazilië voor de eerste podiumplek van de Britse renstal in bijna zes jaar.