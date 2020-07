Alexander Albon is kwaad op Lewis Hamilton na een onderlinge botsing in de slotfase van de chaotische Oostenrijkse Grand Prix. De zesvoudig wereldkampioen vond juist dat hij eigenlijk geen straf verdiende voor het incident.

De geschiedenis leek zich zondag te herhalen voor Hamilton en Albon. Bij de voorlaatste GP van vorig jaar in Brazilië zag de Thai de eerste podiumplaats in zijn carrière in rook opgaan door een botsing met Hamilton. In Oostenrijk was Albon opnieuw dicht bij de champagne, maar ging het mis toen hij de tweede plaats van Hamilton aanviel.

Albon was bij de interviews na afloop van de race kwaad op zijn collega. "Het is nog erg vers nu, dus ik moet oppassen wat ik zeg. Maar ik had het gevoel dat ik had kunnen winnen."

Albon had na een pitstop een nieuw setje snelle zachte banden, terwijl de latere winnaar Bottas en Hamilton op trage harde banden reden. De Thai probeerde Hamilton buitenom in te halen en werd daarbij aangetikt.

"Er is altijd een risico als je wil inhalen, maar ik gaf Hamilton zo veel ruimte als mogelijk. Ik reed op het randje van de baan. Dan is het aan hem of hij wil crashen of niet", zei Albon zichtbaar geërgerd.

De wedstrijdleiding had dezelfde lezing als Albon en gaf nog tijdens de race een tijdstraf van vijf seconden aan Hamilton. De Brit kwam als tweede over de streep maar werd door de sanctie de nummer vier in de uitslag, net als een half jaar eerder in Brazilië.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de touché tussen Hamilton en Albon.

Hamilton vindt botsing een race-incident

Hamilton vond niet dat hij schuldig was aan de botsing. "Ik kan niet geloven dat we wéér botsten. Voor mij voelde het dit keer als een race-incident. Maar ik zal de straf accepteren."

Na afloop van de touché in Brazilië bood Hamilton direct zijn excuses aan bij Albon. Zondag in Oostenrijk spraken beide coureurs niet met elkaar.

"Ik wil eerst afkoelen voordat ik met Lewis praat", zei Albon, terwijl hij in de mediazone enkele meters naast Hamilton stond.

"In Brazilië was het voor mijn gevoel een fiftyfiftysituatie. Nu was ik er al voorbij en raakte hij me nog. Daarom vind ik het nu niet fiftyfifty."

Door de touché viel Albon terug naar de achterhoede. Een motorprobleem zorgde er drie rondes voor het einde voor dat de teamgenoot van Verstappen helemaal geen punten scoorde.