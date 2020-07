Max Verstappen baalde als een stekker na de eerste race van het Formule 1-seizoen. Door een vroege uitvalbeurt zag de Red Bull-coureur een waarschijnlijke podiumplaats in rook opgaan.

Verstappen reed op de tweede plek achter de latere winnaar Valtteri Bottas, toen zijn auto na elf rondes met een elektrisch probleem de geest gaf.

"Plotseling verloor ik heel veel kracht", vertelde Verstappen in een eerste reactie aan het Formule 1-kanaal. "Ik weet nog niet wat het probleem precies is. Dat zullen we nog gaan uitzoeken."

"Dit is niet hoe je aan het seizoen wilt beginnen", stelde Verstappen gelaten vast. "Ik had hier minimaal een podium kunnen scoren. Valtteri was erg snel, daarachter reed ik mijn eigen tempo."

Alleen Red Bull en Williams puntloos

Doordat later ook Verstappens teamgenoot Alexander Albon uitviel, bleef Red Bull zonder punten op het thuiscircuit. Verder pakte alleen Williams geen punten in de chaotisch verlopen race op de Red Bull Ring.

De eerste race van het jaar telde liefst negen uitvallers. In 2010 was er voor het laatst een race waarin slechts elf auto's de finish haalden.

De uitvalbeurt van Verstappen is extra duur, omdat het seizoen door de coronacrisis korter is dan normaal. Er staan slechts acht races op het programma, maar de FIA hoopt uiteindelijk aan vijftien tot achttien races te komen.

Albon wordt geraakt door Hamilton, waardoor de Red Bull-coureur spinde en de Mercedes-rijder een tijdstraf kreeg. (Foto: Getty Images)

Horner denkt dat Albon had kunnen winnen

"Het was een van die dagen", somberde Red Bull-teambaas Christian Horner. "Deze sport kan keihard zijn."

Albon leek op weg naar de eerste podiumplek in zijn carrière, tot hij door Lewis Hamilton in de rondte werd getikt. De Thai viel in de slotfase uit met een motorprobleem.

"Alex verdiende dit niet", vond Horner. "De vijf seconden tijdstraf voor Hamilton voelt niet als gerechtigheid, Albon had de race misschien kunnen winnen."