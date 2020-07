Valtteri Bottas was zondag erg blij en opgelucht dat hij het Formule 1-seizoen is begonnen met een zege in Oostenrijk. De Fin kende tijdens de race problemen met de versnellingsbak van zijn Mercedes, maar wist de chaotische Grand Prix toch te winnen.

"Ik stond de hele wedstrijd onder druk", zei Bottas direct na de race op de Red Bull Ring. "Ik moest echt voorzichtig zijn met de auto en maakte me zorgen, maar het is ons gelukt om te finishen. Dit is een geweldige start van het seizoen."

Bottas begon van poleposition in Oostenrijk en behield die eerste positie tijdens de race, hoewel er achter hem heel veel gebeurde. Mercedes had ook geen vlekkeloze Grand Prix, want zowel Bottas als Lewis Hamilton werd via de radio gewaarschuwd dat er problemen waren met een sensor van de versnellingsbak en dat ze niet over de kerbstones moesten rijden.

Bovendien waren er door meerdere crashes liefst drie safetycarsituaties, waardoor Bottas niet weg kon rijden bij de concurrentie en onder druk werd gezet door Hamilton.

"Die eerste safetycar ging nog wel, maar bij de laatste dacht ik: kom op, niet weer", zei de Fin met een glimlach. "Lewis was heel snel en hij heeft kansen gekregen om me in te halen, maar dat kreeg hij gelukkig niet voor elkaar."

Bottas stond uiteindelijk op het podium met Charles Leclerc (Ferrari) en Lando Norris (McLaren). Hamilton kwam als tweede over de streep, maar zakte naar de vierde plaats in de eindstand vanwege een tijdstraf van vijf seconden voor een incident met Red Bull-coureur Alexander Albon.