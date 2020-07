Valtteri Bottas heeft zondag in Oostenrijk de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen gewonnen. Achter de Mercedes-coureur was het een chaotische race met drie safetycars en negen uitvallers, onder wie Max Verstappen.

Bottas leidde op de Red Bull Ring van start tot finish en won voor Ferrari-coureur Charles Leclerc. Lewis Hamilton lag lange tijd op de tweede plek, maar de zesvoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van vijf seconden na een touché met Alexander Albon.

Lando Norris van McLaren eindigde als derde en pakte zo de eerste podiumplaats van zijn carrière. Hamilton moest genoegen nemen met de vierde plek.

Bottas is door zijn zege de leider in de WK-stand. Volgende week wordt de tweede race van het seizoen verreden, eveneens op de Red Bull Ring.

Verstappen eerste uitvaller van seizoen

Minder dan een uur voor de start gaf de FIA Hamilton alsnog een gridstraf van drie plekken, omdat de Mercedes-coureur in de kwalificatie een gele vlag had genegeerd. Red Bull diende zondag een protest in met nieuw bewijsmateriaal.

Verstappen schoof daardoor op naar de tweede startplek, naast polesitter Bottas. De Fin nam bij de start direct afstand en Verstappen behield de tweede plek. Hamilton had negen rondes nodig om de derde plek te veroveren, door achtereenvolgens Norris en Albon in te halen.

Enkele rondes later kreeg Hamilton de tweede plek in handen doordat Verstappen de strijd moest staken met een technisch probleem. De winnaar van de laatste twee edities van de Oostenrijkse Grand Prix werd zo de eerste uitvaller van het nieuwe seizoen.

Kort daarna vielen ook Daniel Ricciardo (Renault), Lance Stroll (Racing Point) en Kevin Magnussen (Haas) uit. De Deen schoot met een remprobleem rechtdoor in een bocht, waardoor de safetycar de baan op moest. Alle coureurs maakten daarvan gebruik door een pitstop te maken, Bottas behield de leiding voor achtereenvolgens Hamilton, Albon en Norris.

Uistslag GP Oostenrijk 1. Bottas (Mercedes) 25 punten

2. Leclerc (Ferrari) 18 punten

3. Norris (McLaren) 15 punten +1

4. Hamilton (Mercedes) 12 punten

5. Sainz (McLaren) 10 punten

6. Perez (Racing Point) 8 punten

7. Gasly (AlphaTauri) 6 punten

8. Ocon (Renault) 4 punten

9. Giovinazzi (Alfa Romeo) 2 punten

10. Vettel (Ferrari) 1 punt

Chaos door uitvalbeurten en safteycars

Nadat de safetycar van de baan verdween, spinde Ferrari-coureur Sebastian Vettel bij een inhaalpoging van zijn toekomstig opvolger Carlos Sainz. De Duitser, die zaterdag met een elfde plek een zwaar tegenvallende kwalificatie beleefde, viel daardoor terug naar de voorlaatste plek en finishte door de vele uitvallers uiteindelijk nog als tiende.

Met nog zo'n twintig rondes te gaan vielen ook Romain Grosjean (Haas) en George Russell (Williams) uit met technische problemen. Opnieuw kwam de safetycar de baan op. Direct na de herstart verloor Kimi Räikkönen een wiel, waardoor de coureur van Alfa Romeo de zevende uitvaller werd en er voor de derde keer een safetycar kwam.

Toen de race weer werd vrijgegeven, probeerde Albon om Hamilton buitenom in te halen. De Thai werd aangetikt en spinde, waardoor hij op vergelijkbare wijze met vorig jaar in Brazilië de eerste podiumplaats van zijn carrière misliep.

Hamilton kreeg voor het incident een tijdstraf van vijf seconden. De Brit kwam als tweede over de finish, maar werd achter Leclerc en Norris de nummer vier in de uitslag.

Ook Albon en Daniil Kvyat (AlphaTauri) vielen in de slotfase nog uit. Norris perste er op het einde nog de snelste raceronde uit (die hem een extra WK-punt oplevert), waardoor hij net binnen vijf seconden van Hamilton finishte en voor het eerst het podium op mocht.