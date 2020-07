Het merendeel van de Formule 1-coureurs heeft voorafgaand aan de GP van Oostenrijk geknield om een statement te maken tegen racisme. Max Verstappen en vijf anderen besloten dat gebaar niet te maken vlak voor het Oostenrijkse volkslied werd gespeeld.

Alle twintig coureurs droegen enkele minuten voor de start van de eerste race van het seizoen een t-shirt met de boodschap 'End Racism' (beëindig racisme) of 'Black Lives Matter' (zwarte levens doen ertoe).

Op vrijdag was tijdens een bijeenkomst van de coureurs besloten dat iedereen op eigen wijze een boodschap mocht uitdragen tegen racisme en voor inclusiviteit.

Het gebaar voor de Grand Prix. (Foto: Getty Images)

Verstappen en Leclerc willen niet knielen

Eerder op zondag hadden enkele coureurs, onder wie Max Verstappen en Charles Leclerc, aangekondigd niet te willen knielen.

"Ik ben erg betrokken bij gelijkheid en de strijd tegen racisme", schreef Verstappen op Twitter. "Maar ik geloof ook dat iedereen het recht heeft om zich te uiten op een moment en manier die bij hem past. Ik zal niet knielen vandaag, maar respecteer en steun de keuze die elke coureur maakt."

Leclerc plaatste een vergelijkbaar standpunt op Twitter. "Ik geloof dat feiten en je gedrag in het dagelijks leven er meer toe doen dan een formeel gebaar dat in sommige landen als controversieel kan worden gezien. Ik zal niet knielen, maar dat betekent niet dat ik minder betrokken ben dan anderen in de strijd tegen racisme", schreef de Monegask.

De Grand Prix van Oostenrijk is zondag om 15.10 uur begonnen en te volgen in dit liveblog.