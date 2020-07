Max Verstappen denkt het vanaf de derde startplek Mercedes zondag heel lastig te kunnen maken in de Grand Prix van Oostenrijk. Dat hij zaterdag in de kwalificatie een halve seconde moest toegeven op Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn.

"We zijn hier nooit de snelste geweest over één ronde", zei Verstappen zaterdag op een persconferentie op de Red Bull Ring. "Hopelijk zitten we tijdens de race een stuk dichter bij Mercedes."

Verstappen wist de Grand Prix van Oostenrijk de afgelopen twee jaar te winnen. In 2018 reed hij vanaf de vijfde startplek naar de zege. Vorig jaar begon hij weliswaar als tweede, maar door een slechte start viel hij terug naar de zevende plek.

De succesvolle inhaalraces van de afgelopen twee jaren geven de Limburger vertrouwen. Bovendien wordt het zondag zo'n 28 graden in Spielberg, waar Mercedes vorig jaar moeite had met de hoge temperaturen. Bottas werd toen derde en Hamilton slechts vijfde.

"Dat het zondag warm wordt, kan best een beetje helpen", zei Verstappen. "Ik vind de derde plaats in de kwalificatie een goede start van het seizoen, we moeten nu hard werken om dat gat te dichten."

Verstappen ontevreden over balans in auto

Verstappen vertelde dat hij zaterdag niet tevreden was met de balans in de auto. "Als we dat kunnen oplossen, dan staan we er morgen alweer wat beter voor. Al had ik met een betere balans Mercedes ook niet verslagen in de kwalificatie."

Mercedes domineert de Formule 1 al sinds 2014 en zaterdag bewees het Duitse team ook dit seizoen de grote favoriet te zijn voor de wereldtitel. "Maar er is momenteel geen sprake van een drama", bezwoer Verstappen. "Misschien denken mensen in Nederland van wel, maar dat maakt mij niets uit."

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.10 uur.

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.