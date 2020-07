Autosportfederatie FIA heeft Ferrari en Red Bull Racing nog maar eens gewezen op het COVID-19-protocol. Sebastian Vettel, Helmut Marko en Christian Horner hielden zich zaterdag in Oostenrijk niet aan de regels.

Op beelden op sociale media is te zien dat Ferrari-coureur Vettel zaterdagochtend in de paddock zonder mondkapje aan het praten was met teambaas Horner en adviseur Marko van Red Bull. Teams moeten juist in hun eigen omgeving blijven en mogen elkaar niet opzoeken.

Overigens ging Vettel ook na de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk in de fout. De viervoudig wereldkampioen, die verrassend genoeg al in Q2 strandde, deed een interview zonder zijn mondkapje op. Op het circuit moeten alle teamleden een mondkapje dragen als ze buiten hun eigen 'bubbel' zijn.

De FIA werd op de hoogte gebracht van de incidenten en besloot Ferrari en Red Bull volgens Motorsport.com in een brief nog maar eens te wijzen op de regels. Veel meer kan de autosportbond niet doen, want aan het overtreden van het COVID-19-protocol zijn geen sancties verbonden.

In aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk werden de teams al uitgebreid getest op COVID-19. Tussen vrijdag 26 juni en afgelopen donderdag werden in totaal 4.032 mensen getest en niemand bleek het virus onder de leden te hebben.

De eerste race van het Formule 1-seizoen begint zondag om 15.10 uur in Spielberg. Valtteri Bottas start van poleposition op de Red Bull Ring en Max Verstappen begint de Grand Prix vanaf de derde plek.

