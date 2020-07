Sebastian Vettel was zaterdag verbaasd over zijn elfde tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc deed het met een zevende plek niet veel beter.

"Natuurlijk is dit een verrassing", zei Vettel tegen Sky Sports. "We hadden het gevoel dat we er wat beter voor stonden, maar kennelijk reden andere teams met meer benzine in de trainingen of hebben ze zich wat ingehouden."

Het was de eerste keer voor Vettel sinds hij in 2015 voor Ferrari ging rijden dat hij puur op basis van snelheid niet Q3 wist te halen. "Ik was niet erg tevreden met mijn auto, vooral omdat ik veel overstuur had", legde de Duitser uit.

Ferrari maakte tijdens de testdagen in februari al geen geweldige indruk, maar de kwalificatie in Oostenrijk was pas het eerste moment waarop de auto serieus werd getest.

Ferrari was vorig jaar bijna seconde sneller in kwalificatie GP Oostenrijk

Die test verliep desastreus. Leclerc moest met zij 1.03,923 bijna een volle seconde toegeven op de pole-tijd van Mercedes-coureur Valtteri Bottas (1.02,939).

Vorig jaar was Ferrari nog bijna een seconde sneller op de Red Bull Ring, Leclerc pakte toen poleposition in 1.03,003. Later dat jaar werd de motor van Ferrari verboden door de FIA.

Het Italiaanse team trof een schikking met de autosportbond en ontliep een straf voor de illegale motor. Zelfs dit weekend spraken de teambazen van Mercedes en Red Bull nog openlijk hun verbazing uit over het feit dat de inhoud van de schikking geheim wordt gehouden door de FIA.

Leclerc probeert positief te blijven

Leclerc kon onmogelijk tevreden zijn met zijn zevende startplek. "Helaas is dit hoe we er momenteel voorstaan."

"We moeten positief blijven en op zoek gaan naar de pluspunten. Dat is de enige manier hoe we kunnen verbeteren en uit deze lastige positie kunnen komen."

Ook Vettel probeerde de moed erin te houden. "Morgen zal het een ander beeld zijn. Onze auto is altijd beter op de raceafstand. We gaan proberen terrein goed te maken en zoveel mogelijk punten te scoren."

