Valtteri Bottas en Lewis Hamilton waren zaterdag opgetogen met de een-twee van Mercedes in de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk. Het Duitse team was ruim een halve seconde sneller dan de rest van het veld.

"Er is geweldig werk geleverd, ik kan niet anders zeggen", zei Bottas in een eerste reactie na de kwalificatie. De Fin bleef zijn teamgenoot Hamilton 0,012 seconde voor. Op 0,528 was Max Verstappen de beste van de overige coureurs.

"Het gat is indrukwekkend om te zien", vond Bottas. "Ik wil iedereen van het team bedanken. Dit is een goed resultaat, al kan morgen tijdens de race alles weer anders zijn."

De Red Bull Ring was de laatste jaren juist een circuit waar Mercedes geen geweldige resultaten behaalde. Verstappen wist de laatste twee edities te winnen.

Mercedes domineert de Formule 1 sinds 2014 en heeft alle wereldtitels sinds dat jaar veroverd. Dit jaar kwam het team met DAS-systeem, een nieuwe vinding waar de concurrentie niet over beschikt. Een protest van Red Bull Racing over het stuursysteem werd in de nacht van vrijdag op zaterdag verworpen door de FIA.

Hamilton roemt werkwijze binnen Mercedes

Hamilton baalde dat hij nipt tekortkwam voor poleposition, maar feliciteerde ook zijn teamgenoot. "Valtteri heeft het geweldig gedaan."

"Dit is een mooie start van het seizoen voor ons", vond de zesvoudig wereldkampioen. "Elk jaar opnieuw laten we zien het beste team te zijn. Ik had niet verwacht dat het gat zó groot zou zijn."

De ervaren Brit prees uitvoerig de werkwijze binnen Mercedes. "Het team is erg open-minded. De jongens werken niet alleen keihard, iedereen durft het ook gewoon toe te geven als hij het misschien verkeerd heeft gedaan."

"Dat is de beste houding om progressie te boeken. Alleen zo komen we samen verder en zijn we steeds de beste. Dat hebben we vandaag weer laten zien."

De GP van Oostenrijk begint zondag om 15.10 uur.

