Max Verstappen moest zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk concluderen dat Mercedes een klasse apart was. De Red Bull-coureur kwalificeerde zich als derde, met ruime achterstand op polesitter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

"Mercedes was helaas van een ander niveau", zei Verstappen in een eerste reactie na de kwalificatie. "Ik ben blij met de derde plek, laten we zien wat we morgen kunnen doen."

Met zijn tijd van 1.03,477 gaf Verstappen een halve seconde toe op Bottas (1.02,939) en Hamilton (1.02,951). De Red Bull Ring is nota bene een van de kortste circuits van de kalender, waardoor de verschillen op de andere banen nog groter zouden kunnen zijn.

De Formule 1 wordt sinds 2014 gedomineerd door Mercedes. Het Duitse team eiste vorig seizoen in de eerste vijf races van het jaar de eerste twee plekken op.

Verstappen start op andere band dan concurrenten

Verstappen heeft wel als voordeel dat hij zondag een andere tactiek kan hanteren dan de twee Mercedes-coureurs. De Limburger start op de mediumband, terwijl alle andere coureurs in de top tien op soft aan de race beginnen. Daardoor kan Verstappen normaal gesproken langer doorrijden tot aan zijn pitstop.

"Ik ben de enige op een andere band en heb niets te verliezen morgen. Ik ga het ze gewoon zo moeilijk mogelijk maken", zei de 22-jarige coureur.

De afgelopen twee jaar wist Verstappen de race in Oostenrijk te winnen, waardoor hij ook dit jaar als favoriet werd gezien. "Vorig jaar was ik ook niet de beste in de kwalificatie, maar wel in de race. Hopelijk zal het morgen in de race ook beter gaan."

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.10 uur.