De coureurs in de Formule 1 zullen zondag voor de race in Oostenrijk een gezamenlijk statement tegen racisme maken, zo heeft de Grand Prix Drivers' Association zaterdag bekendgemaakt.

"Alle twintig coureurs zijn verenigd in de strijd tegen racisme en zullen zondag voor de race gezamenlijk laten zien dat ze diversiteit in de wereld omarmen. Ze krijgen ook de vrijheid om zich op hun eigen manier te uiten", zegt de vakbond voor coureurs zaterdag in een verklaring.

De coureurs hebben onlangs meerdere gesprekken gehad over een gepaste manier om gezamenlijk een statement te maken tegen racisme. Het is niet duidelijk hoe dat er precies uit komt te zien, maar volgens de BBC dragen alle rijders in ieder geval een shirt met daarop de tekst 'End Racism'.

Daarnaast zullen meerdere rijders waarschijnlijk knielen om te protesteren tegen racisme. Lewis Hamilton, in de sportwereld een van de belangrijkste gezichten van de Black Lives Matter-beweging, dringt al langer aan op een gezamenlijk statement.

"Onze stemmen zijn gezamenlijk heel krachtig en kunnen een grote impact hebben", zei de zesvoudig wereldkampioen van Mercedes, die zelf in Oostenrijk een helm draagt met daarop de tekst 'Black Lives Matter'.

Mercedes besloot onlangs al om dit seizoen in een auto te rijden die vrijwel volledig zwart is, als statement tegen racisme. "We kunnen niet blijven zwijgen en willen onze stem en ons platform gebruiken om ons uit te spreken voor respect en gelijkheid", zei teambaas Toto Wolff.

