Max Verstappen heeft zaterdag de derde tijd neergezet bij de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk. Valtteri Bottas begint zondag vanaf poleposition bij de eerste race van het jaar.

Verstappen moest ruim een halve seconde toegeven op Bottas, die zondag teamgenoot Lewis Hamilton naast zich heeft staan op de eerste startrij. De twee Mercedes-coureurs domineren het hele weekend al op de Red Bull Ring, door in alle drie de trainingen de snelste tijden neer te zetten.

Mercedes maakt in Spielberg voor het eerst gebruik van het innovatieve DAS-systeem. Een protest van Red Bull Racing over het nieuwe stuursysteem werd in de nacht van vrijdag op zaterdag afgewezen.

Bottas zette zijn poletijd in Q3 neer in zijn eerste snelle ronde. De Fin schoot bij zijn tweede snelle ronde kortstondig de grindbak in, maar niemand kwam meer aan zijn tijd van 1.02,939.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon reed de vijfde tijd in de kwalificatie. Hij moest McLaren-coureur Lando Norris voorlaten.

Ferrari stelt zwaar teleur in Oostenrijk

Voor Ferrari verliep de eerste kwalificatie van het seizoen zwaar teleurstellend. Sebastian Vettel slaagde er niet eens in om Q3 te halen en moet zondag als elfde van start.

Zijn teamgenoot Charles Leclerc wist met de tiende tijd in Q2 ternauwernood door te dringen tot de laatste sessie en moest daarin genoegen nemen met de zesde tijd. Vorig jaar pakte Leclerc nog poleposition in Oostenrijk.

De Grand Prix begint zondag om 15.10 uur. Verstappen wist de race op de Red Bull Ring de laatste twee jaar te winnen.

