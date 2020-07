Renault zet hoog in bij de zoektocht naar de opvolger van Daniel Ricciardo. Teambaas Cyril Abiteboul meldde vrijdag dat zijn renstal met "grote namen" in gesprek is over volgend jaar.

"We praten met enkele grote namen, maar ook met wat minder bekende coureurs", meldde Abiteboul tijdens een persconferentie in Oostenrijk, waar dit weekend de eerste Grand Prix van het seizoen verreden wordt.

Renault wordt in de media in verband gebracht met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die aan het einde van dit jaar vertrekt bij Ferrari, en met Fernando Alonso. De Spanjaard werd in 2005 en 2006 wereldkampioen in een Renault-auto.

Abiteboul wilde tijdens de persconferentie geen namen noemen. "We nemen onze tijd en zoeken de juiste afstemming tussen waar wij als team staan en wat de verwachtingen van een coureur zijn."

Bij Renault komt in 2021 het stoeltje naast Esteban Ocon beschikbaar omdat Daniel Ricciardo naar McLaren vertrekt. De Australiër wordt de opvolger van Carlos Sainz, die bij Ferrari Vettel zal vervangen.

307 Vooruitblik F1: 'Verstappen mag niet naar podium als hij wint'

'We zoeken coureur die ons werk op waarde kan schatten'

"We willen een coureur die goed bij ons project past", vertelde Abiteboul. "We zijn een uniek team binnen de Formule 1. We maken al lang deel uit van de sport, maar zijn recent opnieuw begonnen."

"Daar komen moeilijkheden en uitdagingen bij kijken, dat hebben we vooral vorig jaar gemerkt", verwees de Franse teambaas na het matige vorige seizoen waarin Renault vijfde werd in de WK-stand.

"We hebben een coureur nodig die goed begrijpt waar we als team staan en het harde werk binnen het team goed op waarde kan schatten", zei Abiteboul. "Hiermee wil ik overigens niet zeggen dat Ricciardo dit niet begreep. Ik praat nu alleen over de toekomst."

Tijdens de drie vrije trainingen in Oostenrijk reed Renault in de middenmoot. Zaterdag om 15.00 uur begint de kwalificatie voor de eerste race van het jaar.