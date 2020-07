Lewis Hamilton heeft zaterdag ook in de derde vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk de snelste tijd neergezet. Max Verstappen noteerde de derde tijd op ruim 0,2 seconden van de zesvoudig wereldkampioen.

Verstappen reed met 1.04,413 zijn snelste tijd van het weekend. Daarmee was hij ruim twee tienden van een seconde trager dan Hamilton. In de eerste twee trainingen was het verschil tussen de Brit en de Limburger nog een stuk groter.

Valtteri Bottas zette net als in de eerste twee trainingen achter zijn Mercedes-teamgenoot Hamilton de tweede tijd neer. Het Duitse team maakt dit weekend voor het eerst gebruik van het DAS-systeem. Een protest van Red Bull over het innovatieve stuursysteem werd door autosportbond FIA in de nacht van vrijdag op zaterdag afgewezen.

Ferrari meldde zich in de derde training voor het eerst in de subtop van de tijdentabel. Charles Leclerc zette vlak achter Verstappen en Sergio Pérez van Racing Point de vijfde tijd neer en Sebastian Vettel werd zevende, kort achter Verstappens teamgenoot Alexander Albon. Alle coureurs van de drie topteams reden hun snelste rondes op de zachte band.

Uitslag derde training GP Oostenrijk 1. Hamilton (Mercedes) 1.04,130

2. Bottas (Mercedes) 1.04,277

3. Verstappen (Red Bull) 1.04,413

4. Pérez (Racing Point) 1.04,605

5. Leclerc (Ferrari) 1.04,703

6. Albon (Red Bull) 1.04,725

7. Vettel (Ferrari) 1.04,851

8. Stroll (Racing Point) 1.04,918

9. Gasly (AlphaTauri) 1.04,949

10. Norris (McLaren) 1.04,950

Rode vlag na crash Latifi

De oefensessie lag halverwege zo'n tien minuten stil na een crash van Nicholas Latifi. De debutant verloor in de eerste bocht de controle over zijn Williams en belandde in de bandenstapel.

Zaterdag om 15.00 uur begint de kwalificatie op de Red Bull Ring. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.