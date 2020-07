Mercedes mag het veelbesproken DAS-systeem dit weekend gewoon blijven gebruiken tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De stewards in de Formule 1 wezen zaterdag het protest van Red Bull Racing af.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas maakten vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen gebruik van het zogenoemde Dual Axis Steering-systeem, waarmee ze met hun stuur de stand van de voorwielen kunnen wijzigen.

Op die manier kan de ligging van de auto worden aangepast voor de rechte stukken en de bochten. Red Bull oordeelde dat Mercedes met het DAS-systeem de regels overtrad en tekende beroep aan, maar het team van Max Verstappen werd niet in het gelijk gesteld.

"DAS zou eenvoudig illegaal kunnen worden verklaard als het niet tot het stuursysteem zou behoren, maar de stewards concluderen dat dit wel het geval is", staat in een verklaring. "Mercedes voldoet dus aan de voorschriften met betrekking tot de wielophanging en het aerodynamische systeem."

76 Zo werkt het nieuwe stuursysteem van Mercedes in de Formule 1

Stuursysteem per 2021 wél verboden

Door de uitspraak van de stewards is de kans groot dat meer teams dit seizoen gebruik zullen maken van het DAS-systeem. Teambaas Christian Horner liet al weten dat Red Bull ook overweegt om de noviteit toe te passen.

Mercedes maakte tijdens de testdagen in Barcelona in februari voor het eerst gebruik van het DAS-systeem, wat toen al voor de nodige commotie zorgde. Overigens is het veelbesproken stuursysteem per 2021 wél verboden.

De Grand Prix van Oostenrijk gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur). De race staat zondag om 15.10 uur op het programma.

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.