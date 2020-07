Ferrari had in de winter de intentie om ook na dit seizoen door te gaan met Sebastian Vettel, maar vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan koos het Formule 1-team ervoor om het aflopende contract van de coureur niet te verlengen.

"We hebben afgelopen winter steevast tegen Sebastian gezegd dat hij onze eerste keus zou zijn, en dat was ook echt zo", zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto vrijdag vanuit Oostenrijk op een digitale persconferentie.

"Tijdens de winterperiode waren er zoals altijd veel coureurs die contact met ons opnamen met de vraag of er een kans was om voor Ferrari te rijden, maar dat veranderde onze mening niet. Wat er sindsdien wel gebeurd is? Het coronavirus, de pandemie. Dat heeft de hele wereld en ook de Formule 1 veranderd."

Ferrari maakte in mei bekend dat de 33-jarige Vettel na dit jaar na zes seizoenen vertrekt bij de Italiaanse renstal en dat hij zal worden vervangen door Carlos Sainz. Viervoudig wereldkampioen Vettel zei donderdag op de Red Bull Ring dat hij verrast was dat hij geen nieuwe aanbieding kreeg van Ferrari.

Binotto wees er vrijdag op dat sinds de start van de coronacrisis besloten is dat er volgend jaar een budgetplafond van 145 miljoen dollar (omgerekend 131 miljoen euro) komt in de Formule 1 en dat de nieuwe regelgeving pas in 2022 in plaats van in 2021 wordt ingevoerd.

"De hele situatie is dus anders geworden", aldus de teambaas. "En bovendien was het seizoen ook nog niet gestart, waardoor Sebastian geen kans kreeg om op het circuit te bewijzen hoe gemotiveerd hij echt is om nog voor Ferrari te rijden. Daarom moesten wij opnieuw nadenken over onze beslissing en uiteindelijk is dit besluit daaruit gekomen."