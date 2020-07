Max Verstappen maakt zich nog geen zorgen na de eerste twee vrije trainingen vrijdag voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing kwam daarin veel tekort op het dominante Mercedes.

Verstappen noteerde tijdens de eerste oefensessie de derde tijd en tijdens de tweede oefensessie slechts de achtste tijd. Hij moest in beide bijna een seconde toegeven op de nummers één en twee Lewis Hamilton en Vallteri Bottas van Mercedes.

"Ik denk dat het een goede dag was. De rondetijden zeggen helemaal niets omdat ik mijn voorvleugel brak in mijn snelste ronde van de tweede training", zei Verstappen na afloop van de tweede vrije training tegen Sky Sports.

"Nogmaals, het was over het algemeen gewoon een goede dag. Er zijn altijd wel dingen die beter kunnen en dat is ook bij ons het geval. We kunnen met vertrouwen uitkijken naar de rest van het weekend."

Verstappen klaagt volop over boordradio

Verstappen was tijdens het rijden niet zo tevreden. Hij klaagde in de tweede vrije training over de boordradio volop over de prestaties van zijn auto. Teambaas Christian Horner van Red Bull gaf toen meteen te kennen dat zijn pupil een beschadigde voorvleugel had toen hij zijn snelste tijd neerzette.

De Limburger kende ook nog wel wat ongelukkige momenten. Hij spinde in de eerste oefensessie van de baan en reed in de tweede oefensessie rechtdoor de grindbak in bij bocht 7, maar kon in beide gevallen daarna zonder ogenschijnlijke problemen zijn weg vervolgen.

De Grand Prix van Oostenrijk, de eerste van het seizoen, gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) en wordt zondag afgesloten met de race (15.10 uur). Verstappen won de afgelopen twee jaar op de Red Bull Ring, dat geldt als thuishaven van Red Bull.

