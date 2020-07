Max Verstappen is niet in de buurt gekomen van de tijden van Mercedes tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing moest tot zijn eigen onvrede genoegen nemen met de achtste tijd.

Verstappen noteerde op de zachtste band een tijd van 1.05,215 en was daarmee veel langzamer dan het Mercedes-duo Lewis Hamilton (1.04,304) en Valtteri Bottas (1.04,501), die ook hun snelste tijd klokten op de zachtste band.

De Limburger kende ook nog een ongelukkig moment aan het einde van de oefensessie. Hij reed in bocht 7 rechtdoor de grindbak in, maar kon daarna zonder ogenschijnlijke problemen zijn weg vervolgen.

Verstappen klaagde over de boordradio volop over de prestaties van zijn auto. Teambaas Christian Horner van Red Bull gaf te kennen dat zijn pupil een beschadigde voorvleugel had toen hij zijn snelste tijd neerzette.

Verstappen kwam ook tekort in eerste training

Achter Hamilton en Bottas completeerden Racing Point-rijder Sergio Pérez (1.04,945), Sebastian Vettel (1.04,961) van Ferrari en Daniel Ricciardo (1.04,972) van Renault de top vijf. Charles Leclerc van Ferrari werd met 1.05,298 negende en Verstappens teamgenoot Alexander Albon met 1.05,453 dertiende.

Verstappen kwam eerder vrijdag ook al tekort op Mercedes tijdens de eerste vrije training. Hij eindigde toen met 1.05,418 als derde achter Hamilton (1.04,816) en Bottas (1.05,172) en spinde een keer van de baan, iets wat Albon ook deed in de tweede oefensessie.

De Grand Prix van Oostenrijk, de eerste van het seizoen, gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) en wordt zondag afgesloten met de race (15.10 uur). Verstappen won de afgelopen twee jaar op de Red Bull Ring, dat geldt als thuishaven van Red Bull.

