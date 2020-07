Red Bull Racing heeft vrijdagavond officieel een protest ingediend bij de FIA over het nieuwe DAS-systeem van Mercedes. De nieuwe vinding werd eerder op de dag voor het eerst gebruikt tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Volgens Red Bull heeft Mercedes artikel 3.8 en artikel 10.2.3 van de technische regels overtreden. Die gaan respectievelijk over een beweegbaar aerodynamisch systeem en een aanpassing van de wielophanging terwijl de auto beweegt.

Het DAS-systeem (Dual Axes Steering) is door de FIA al verboden voor 2021.

"Het is een gecompliceerd en erg slim systeem, natuurlijk willen we een verklaring van de FIA hierover", zei Red Bull-teambaas Christian Horner vrijdag op een persconferentie in Oostenrijk, voordat het protest was ingediend.

"Alles aan een Formule 1-auto moet worden goedgekeurd. We zijn benieuwd onder welk deel van de reglementen dit systeem valt", aldus de teambaas van Max Verstappen.

Wolff heeft begrip voor vragen Red Bull

Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, zei voor het indienen van het protest begrip te hebben voor het feit dat Red Bull om opheldering vraagt. "Duidelijkheid is altijd goed. We hebben veel contact gehad met de FIA over dit onderwerp en denken dat we goed zitten."

De innovatie van Mercedes was voor het eerst te zien in februari, tijdens de testdagen in Barcelona. De coureurs kunnen met hun stuur de stand van de voorwielen wijzigen, zodat de ligging van de auto kan worden aangepast voor de rechte stukken en de bochten.

Red Bull-teambaas Christian Horner. (Foto: Red Bull)

Red Bull was van plan in Australië al te protesteren

De verwachting was dat Red Bull al bij de uitgestelde eerste race van het jaar, de Grand Prix van Australië, een officieel protest zou indienen tegen het DAS-systeem. Zoiets kan pas gedaan worden als een nieuwe vinding voor het eerst op het circuit gebruikt wordt.

Mercedes, dat de Formule 1 sinds 2014 domineert, was vrijdag het snelst bij de eerste twee vrije trainingen van het seizoen in Oostenrijk. Lewis Hamilton noteerde met het DAS-systeem twee keer de snelste rondetijd. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas reed twee keer de tweede tijd.

Het Formule 1-seizoen begint zondag om 15.10 uur met de GP van Oostenrijk.