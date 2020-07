GP Oostenrijk

Verstappen derde in VT1

Nederlander klokt achtste tijd in VT2

Hamilton snelste in beide sessies

Goedemiddag en welkom in dit liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je vandaag op de hoogte van de eerste trainingen van dit Formule 1-seizoen in Oostenrijk. Veel plezier!