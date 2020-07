Lewis Hamilton heeft in de aanloop naar de seizoensstart in de Formule 1 nog maar eens benadrukt hoe graag hij dit jaar wereldkampioen wil worden. De Mercedes-coureur verwacht dat een kampioenschap hem dit jaar meer zal doen zijn vorige zes titels.

"Het veroveren van de titel dit jaar zou meer betekenen vanwege de gebeurtenissen in 2020. Ten eerste vanwege de pandemie waar we mee te maken hebben, maar ook vanwege de Black Lives Matter-beweging en het gevecht tegen ongelijkheid", zei Hamilton donderdag bij het persmoment in Oostenrijk volgens The Race.

"Om op dit moment tegen zoiets belangrijks als onrecht in de wereld te strijden, zal voor onze generatie niet veel veranderen. Maar voor onze kinderen en hun kinderen is dit een heel belangrijke periode."

De 35-jarige Hamilton begint dit weekend in Oostenrijk aan de jacht op zijn zevende kampioenschap, nadat de Brit zich in 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 en 2019 al de beste Formule 1-coureur ter wereld mocht noemen. Bij een zevende wereldtitel evenaart hij het record van Michael Schumacher, die tussen 1994 en 2004 zeven titels pakte.

Starttijden GP Oostenrijk Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

'We gaan als coureurs een statement brengen tegen racisme'

De kans is aanwezig dat de Formule 1-coureurs zondag voor de race in Oostenrijk met een protestactie komen tegen racisme. McLaren-coureur Lando Norris liet eerder deze week al doorschemeren dat er dergelijke plannen zijn besproken en volgens Hamilton zullen de coureurs sowieso met een statement komen.

"Ik weet zeker dat we iets zullen doen. We weten nog niet wat, maar het zal iets gezamenlijks zijn. Het is niet echt een prioriteit voor me geweest deze week om daar een concreet plan voor te bedenken", aldus Hamilton, in de sportwereld een van de belangrijkste gezichten in de strijd tegen racisme.

"Het is wel belangrijk dat we met z'n allen strijden tegen de ongelijkheid in de wereld en dat we hier ook mee bezig blijven. Als we allemaal hetzelfde uitstralen en uitspreken, kan dat een grote impact hebben."

