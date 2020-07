Sebastian Vettel werd twee maanden geleden verrast door de boodschap van Ferrari dat het team na dit seizoen afscheid van hem zal nemen. De viervoudig wereldkampioen weet nog niet of hij volgend jaar ook actief zal zijn in de Formule 1.

De 32-jarige Vettel sprak donderdag op de persconferentie voor de Grand Prix van Oostenrijk voor het eerst met de media sinds in mei bekend werd dat zijn contract bij Ferrari niet wordt verlengd en hij in 2021 wordt vervangen door Carlos Sainz.

"Het kwam logischerwijs als een verrassing toen Mattia (Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari, red.) me belde om te vertellen dat het team niet verder met me wil. We hebben nooit onderhandeld, ik heb nooit een aanbieding gekregen."

Binotto zei twee maanden geleden in een persbericht dat de beslissing om na dit seizoen uit elkaar te gaan "in gezamenlijk overleg is genomen". Vettel, die nog niet wereldkampioen is geworden namens Ferrari, benadrukte in diezelfde verklaring dat "financiële zaken geen rol hebben gespeeld".

Starttijden GP Oostenrijk Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

'Ik heb nog niet gesproken met teams'

Aan de vooravond van de start van het Formule 1-seizoen is het nog onduidelijk hoe de toekomst van Vettel eruitziet. Er zijn nog wel wat stoeltjes beschikbaar voor 2021, al lijkt de kans groot dat de Duitser alleen wil rijden voor een team dat mee kan doen om het podium.

"Ik heb op dit moment nog niet echt gesprekken gehad met teams", zei Vettel donderdag op de Red Bull Ring. "Ik wil natuurlijk uiteindelijk de goede beslissing nemen voor mezelf en mijn toekomst."

"Ik heb het gevoel dat ik nog steeds een heel competitief karakter heb en veel te bieden heb. Ik heb al veel bereikt in deze sport en wil nog meer bereiken. Daarvoor heb ik het juiste materiaal en de juiste mensen om me heen nodig. Dat is waar ik nu naar op zoek ben."

Vettel sloot niet uit dat hij na dit seizoen uit de Formule 1 stapt. "Als de juiste mogelijkheid langskomt, dat pak ik die natuurlijk met beide handen aan en ga ik door in de Formule 1. Maar als dat niet gebeurt, dan moet ik waarschijnlijk naar iets anders gaan kijken."

