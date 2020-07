Hun leven staat van jongs af aan in het teken van de autosport, maar door de coronacrisis zaten de Formule 1-coureurs noodgedwongen maandenlang thuis. Ze verdreven de verveling op allerlei manieren.

Romain Grosjean was een groot deel van de coronaperiode vooral leraar voor zijn zoontjes Sacha en Simon. "Ik heb geen kinderen en anders had ik dat aan mijn vrouw overgelaten, want zij werkt als lerares", zei Kevin Magnussen, de teamgenoot van Grosjean bij Haas.

"Ik heb wel een nichtje en ik ben echt haar favoriete oom geworden. Ik heb een enorm poppenhuis voor haar gebouwd. Daar ben ik twee weken mee bezig geweest. Ze vindt het fantastisch."

"En zelf vond ik het ook leuk om te doen", zei de Deen. "Ik kan helemaal niet stilzitten, ik moest gewoon iets doen."

Räikkönen: 'Aan einde van lockdown was mijn zoon sneller dan ik'

Ook Kimi Räikkönen had door de pandemie plotseling veel tijd voor zijn kinderen. De Fin van Alfa Romeo ging vaak karten met zijn vijfjarige zoon Robin.

"Aan het einde van de lockdown kon ik hem al niet meer bijhouden. Hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij veel lichter is dan ik", zei Räikkönen ogenschijnlijk serieus.

"Hij heeft veel talent, dus wie weet wat de toekomst brengt. Mij maakt het niet uit wat hij doet, zolang hij maar doet wat hij leuk vindt. Bij kinderen op deze leeftijd wisselt dat nog per dag."

Pierre Gasly (in wit shirt) donderdag op de Red Bull Ring. (Foto: Pro Shots)

Kvyat leerde gitaarspelen

Pierre Gasly stortte zich tijdens de lockdown op een cursus Italiaans en zijn AlphaTauri-teamgenoot Daniil Kvyat leerde gitaarspelen. Hij kreeg digitale privéles van Simon Neil, leadzanger van rockband Biffy Clyro. In ruil daarvoor kreeg de Schotse artiest simracetips van de Russische coureur.

"Ik heb veel op de gitaar geoefend, zowel akoestisch als elektrisch", vertelde Kvyat. "Er was tijd genoeg, want we moesten dagen achtereen binnen blijven. Gelukkig hebben de buren niet geklaagd."

Gasly is verheugd dat de Formule 1 dit weekend weer terugkeert. "Je kan mijn glimlach niet zien door het mondkapje, maar ik ben heel erg blij."

"Het was vooral moeilijk dat de ene na de andere race werd afgelast, we wisten niet waar we naartoe moesten werken als we thuis probeerden fit te blijven", zei de Fransman.

"Er komt nu een drukke tijd aan met acht races in tien weken. Maar ik denk dat we genoeg energie hebben gespaard om dat makkelijk aan te kunnen."

Starttijden GP Oostenrijk Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

