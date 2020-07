Max Verstappen kan niet wachten om dit weekend weer in zijn bolide te stappen. Vier maanden na de geplande seizoenstart wordt in Oostenrijk eindelijk de eerste race van het jaar verreden.

"Ik heb de Formule 1 helemaal niet gemist", zei Verstappen donderdag volgens Formule 1 Magazine grappend op de digitale persconferentie van zijn team. Alle coureurs droegen daar verplicht een mondkapje. "Jullie kunnen niet zien of ik nu moet lachen, hè?"

"Natuurlijk heb ik de Formule 1 gemist. Ik heb thuis veel op mijn simulator geracet, maar dat werd op een gegeven moment ook saai. Ik heb de laatste dagen weer wat kunnen racen op een baan, maar dat is geen Formule 1 natuurlijk."

Verstappen wordt door velen gezien als de voornaamste uitdager van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Limburger kreeg deze week goed nieuws van motorleverancier Honda, dat een motorupdate kon doorvoeren omdat de coronamaatregelen in Japan eerder versoepeld werden dan in Europa.

"We staan er goed, vooral die motorupgrade is een goede start", zei Verstappen. "Maar we zullen het pas echt op de baan moeten laten zien. Dat is beter dan er hier over te praten."

Verstappen gaat niet voorzichtiger rijden met minder races

Door de coronacrisis is het Formule 1-seizoen behoorlijk ingekort. Er zouden aanvankelijk 22 races worden gereden, maar momenteel staan er slechts 8 op de kalender. De Formule 1 heeft de hoop om in totaal aan vijftien tot achttien races te komen.

Verstappen is niet van plan om minder risico's te nemen nu er minder races worden verreden worden. "Of er nou 22, 12 of 8 races zijn, je wil nooit een uitvalbeurt. Ik ga altijd voor het beste resultaat zonder al te gekke risico's te nemen."

"Natuurlijk kan een uitvalbeurt je dit jaar duurder komen te staan dan in andere jaren, maar dat maakt voor mijn benadering niet uit. Ik probeer gewoon elke race te winnen."

Starttijden GP Oostenrijk Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.