Nicholas Latifi kan dit weekend eindelijk zijn Formule 1-debuut maken. De jonge Canadees krijgt in tegenstelling tot zijn teamgenoot George Russell enkele updates aan zijn auto.

Williams was als zwakste renstal van vorig jaar donderdag het eerste team dat een persconferentie met inachtneming van de coronavoorschriften gaf. Latifi en Russell zaten op 2 meter afstand van elkaar met mondkapjes op en beantwoordden via een videoverbinding vragen van journalisten. Later op de dag zullen ook de andere teams op deze manier de media te woord staan.

De coureurs van Williams vertelden dat Latifi dit weekend een upgrade van zijn auto krijgt. Russell moet daar nog even op wachten.

Williams reed vorig jaar voortdurend in de achterhoede van de Formule 1 en haalde slechts één WK-punt. De ervaren Pool Robert Kubica moest aan het einde van het jaar plaatsmaken voor Latifi.

Latifi kan niet wachten op debuut

De Canadees, die zaterdag 25 jaar werd, eindigde vorig jaar als tweede in het Formule 2-kampioenschap achter Nyck de Vries. Mede dankzij de steun van zijn vader en miljardair Michael Latifi kon de coureur de overstap naar de Formule 1 maken.

"Ik heb er enorm veel zin in", zei Latifi donderdag. "Ik heb natuurlijk lang moeten wachten, want eigenlijk zou ik in maart in Australië al mijn debuut maken."

Door het coronavirus gaat het seizoen bijna vier maanden later dan gepland van start met een dubbele race in Oostenrijk. "Het is een lange weg hiernaartoe geweest. Ik kan niet wachten om eindelijk de baan op te gaan."

Latifi verwacht nog wel enige tijd nodig te hebben om zijn nieuwe auto te leren kennen. "Het zal in het begin wat onwennig zijn. De Formule 1 heeft zijn eigen procedures en een nieuwe norm en daaraan moet ik me aanpassen."

Latifi is de enige nieuwkomer dit seizoen in de Formule 1. Bij Renault maakt de Fransman Esteban Ocon een terugkeer na een jaar afwezigheid in de sport als opvolger van Nico Hülkenberg.