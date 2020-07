Dit weekend staat in Oostenrijk de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen op het programma. Wilfred Janssen, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting in Spielberg.

Er is een zwak hogedrukgebied boven Frankrijk en Duitsland en een depressie bevindt zich in de regio van Lombardije. Daartussen is in Oostenrijk een overwegend noordelijke stroming aanwezig. Met name de depressie boven Lombardije is van grote invloed op het weer op de Red Bull Ring op vrijdag en deels zaterdag.

Buien tijdens de vrijdagtrainingen

Vrijdag, de dag van de vrije trainingen, zijn er behoorlijk wat buien. Door de depressie bij Lombardije is het wisselend bewolkt. De temperatuur blijft onder deze buien hangen rond een graad of 17, in de zon ligt de temperatuur een stuk hoger.

In de middag, bij de tweede vrije training, houdt de kans op buien aan. Er is meer bewolking en er is zelfs een kans op onweer. Waar de baan in de ochtend nog de kans had om door de zon wat droger te worden, is dit in de middag door de toegenomen bewolking lastiger.

Kans op regen rond circuit neemt zaterdag af

In de loop van zaterdag beweegt de depressie zich wat meer naar het zuiden en dat zorgt ervoor dat de kans op buien rond het circuit afneemt. Er komt een hogedrukgebied boven Oostenrijk te liggen waardoor er weinig wind is.

Naarmate de dag vordert, neemt de kans op buien alleen maar verder af. Zeker met de zon, die er in de middag bij komt, lijkt een late kwalificatieronde dus gunstiger voor een droog parcours.

Zondag: droog en warmer

Zondag heeft het hogedrukgebied zich tot boven Oostenrijk verplaatst. Hierdoor is er weinig wind en met de droge lucht zijn er ook weinig wolken. Het blijft droog en de temperatuur kan oplopen tot 24 graden.

