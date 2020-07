Het Formule 1-team van Mercedes heeft de motor van de auto's verbeterd voor de Grand Prix van Oostenrijk, bevestigt een woordvoerder van de renstal aan Autosport.com. Op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg vindt komend weekend de herstart van de koningsklasse van de autosport plaats.

De update moet vooral de betrouwbaarheid van de motor van coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas verbeteren. Ook klantenteams Racing Point en Williams krijgen de beschikking over een nieuwe krachtbron.

Tijdens de testweken in februari in het Spaanse Barcelona bleek dat de motor van Mercedes niet betrouwbaar genoeg was. Een nieuw exemplaar zou al bij de Grand Prix van Australië in maart gebruikt worden, maar die race werd op het laatste moment geannuleerd nadat McLaren zich terugtrok vanwege een positieve coronatest binnen het Britse team.

Tijdens de coronaonderbreking heeft Mercedes meer motorverbeteringen aangebracht. "We hebben een andere Spec-motor dan in Melbourne, omdat we sindsdien betrouwbaarheidsupdates hebben doorgevoerd", aldus een woordvoerder van Mercedes.

Red Bull komt ook met nieuwe motor, Ferrari pas later

Ook Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, en zusterteam AlphaTauri hebben bij de openingsrace in Oostenrijk de beschikking over een nieuwe krachtbon. Motorleverancier Honda kon het werk eerder hervatten dan de concurrentie doordat de coronamaatregelen in Japan eerder versoepeld werden.

Ferrari zal pas bij de Grand Prix in Hongarije een motorupdate doorvoeren. Het Italiaanse team zal de eerste twee races in Oostenrijk nog met de krachtbron rijden die ook bij de testweken gebruikt werd.

Mercedes rijdt dit seizoen in een bijna volledig zwarte auto om aandacht te vragen voor de wereldwijde strijd tegen racisme. Regerend wereldkampioen Hamilton sprak zich de afgelopen tijd meermaals uit over racisme in de maatschappij en autosport. Hij richtte ook een commissie die tot meer diversiteit in de autosport moet leiden op.

