Het Formule 1-circus is donderdag neergestreken in Oostenrijk voor de eerste Grand Prix van het seizoen. Zondag wordt de eerste 'spookrace' in coronatijd verreden, waarbij geen publiek welkom is en de teams zich aan strenge voorschriften moeten houden.

Donderdagochtend vroeg arriveerden de teams bij de Red Bull Ring in Spielberg. De vrachtwagens kwamen aangereden vanuit de teambases in Engeland, Italië en Zwitserland. (Foto: Pro Shots)

De organisatie legt de laatste hand aan de voorbereidingen voor het raceweekend. Donderdag zijn er alleen digitale persconferenties. Vrijdag en zaterdag staan de trainingen op het programma en zaterdagmiddag is de kwalificatie. Zondag om 15.10 uur begint de eerste Grand Prix van het jaar. (Foto: Pro Shots)

In Oostenrijk worden dit weekend ook races in de Formule 2 en 3 gehouden. Alle circa tweeduizend aanwezigen worden dagelijks bij binnenkomst getest op het virus. (Foto: Pro Shots)

Zelfs de mondkapjes zijn rood bij Ferrari. Charles Leclerc verkent per fiets het circuit in Oostenrijk. Vorig jaar moest de Monegask de zege aan Max Verstappen laten na een spannend gevecht in de slotronden. (Foto: Getty Images)

Verstappens teamgenoot Alexander Albon verkent het circuit te voet. (Foto: Getty Images)

De teams worden tijdens het weekend continu van elkaar gescheiden. (Foto: Getty Images)

Elk team mag maximaal tachtig personeelsleden meenemen, zoals hier Racing Point. Vergaderingen en overlegjes vinden zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats, omdat het besmettingsgevaar daar kleiner is. (Foto: Getty Images)

