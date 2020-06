In tegenstelling tot Mercedes en Red Bull Racing zal Ferrari niet met grote updates aan de auto verschijnen bij de start van het Formule 1-seizoen in Oostenrijk. Het Italiaanse topteam heeft de koers gewijzigd na teleurstellende testresultaten, wat betekent dat pas bij de derde race in Hongarije flinke veranderingen worden doorgevoerd.

"We zullen komend weekend in dezelfde configuratie rijden als waarin we de testdagen in Barcelona eerder dit jaar zijn geëindigd, al betekent dat niet dat we hebben stilgezeten", zegt teambaas Mattia Binotto dinsdag op de site van Ferrari.

"De uitkomsten van de tests hebben ertoe geleid dat we een andere weg zijn ingeslagen qua ontwikkeling, vooral op aerodynamisch vlak. We hadden eerst tijd nodig om te zien waarom we niet de resultaten zagen die we hadden verwacht en in hoeverre we ons plan daarop moesten aanpassen."

De onverwachte ontwikkelingen leidden ertoe dat de updates aan de SF1000 niet klaar zijn voor de seizoensstart in Oostenrijk. "We weten dat we niet het snelste pakket hebben, maar dat wisten we ook al toen we begin dit jaar naar Melbourne gingen", aldus Binotto.

"We moeten in Oostenrijk proberen om elke kans te benutten en dan zullen we in Hongarije echt zien waar we staan in vergelijking met de rest. Bij het openingsweekend zal dat pas na de kwalificatie op zaterdag zijn."

Het Red Bull Racing van Max Verstappen lijkt in aanloop naar de eerste Grand Prix de grootste stappen te hebben gezet; het team rijdt met een verbeterde auto én motor. Mercedes heeft eveneens updates aan de auto doorgevoerd, maar het is net als bij Ferrari onduidelijk of er ook met de motor stappen zijn gezet.

Starttijden GP Oostenrijk Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

