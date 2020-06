Christian Horner kijkt met vertrouwen uit naar de langverwachte start van het Formule 1-seizoen in Oostenrijk. De teambaas van Red Bull Racing sluit niet uit dat de ongebruikelijke omstandigheden goed uitpakken voor zijn renstal.

"Het is een ongewoon seizoen, maar misschien is dat juist wat we nodig hebben om de uitdaging aan te gaan met Mercedes", zegt Horner dinsdag in een vooruitblik op de eerste Grand Prix van komend weekend.

"Ik denk dat het een fantastisch seizoen gaat worden. Natuurlijk zullen de coureurs even moeten wennen, maar ze zullen niet lang nodig hebben. Het wordt intenser dan normaal, met een andere druk en dynamiek. Ik heb goede hoop op ons beste jaar sinds 2013."

Zeven jaar geleden veroverde Sebastian Vettel de laatste wereldtitel namens Red Bull. Sindsdien was een derde plek de beste prestatie van het team; Daniel Ricciardo eindigde in 2014 en 2016 op die plek en Max Verstappen deed dat vorig jaar.

Starttijden GP Oostenrijk Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Horner heeft veel vertrouwen in motorupdate

Maandag werd duidelijk dat Red Bull-coureurs Verstappen en Alexander Albon in Oostenrijk de beschikking hebben over een betere motor. Leverancier Honda kon tijdens de coronacrisis dankzij de Japanse wet- en regelgeving iets langer doorwerken dan de concurrentie.

"We verschijnen nu aan de start met wat eigenlijk onze tweede motor van het seizoen zou zijn. Er is ontzettend veel werk verricht", aldus Horner, die denkt dat ook de auto zelf beter dan ooit is.

"Alle updates die aanvankelijk gepland stonden in Zandvoort, Barcelona en Montreal, zijn nu al doorgevoerd, plus kleine dingen die in de afgelopen tijd nog duidelijk zijn geworden."

