Max Verstappen heeft enkele dagen voor de start van het Formule 1-seizoen goede hoop dat hij de strijd om de wereldtitel kan aangaan met Mercedes. De Red Bull-coureur is blij dat het seizoen eindelijk gaat beginnen, maar zal wel de supporters op de tribune missen.

"Mercedes zal nog steeds het te kloppen team zijn, natuurlijk. Ze zijn al jarenlang dominant", zegt Verstappen, die komend weekend met een verbeterde motor aan de start verschijnt, dinsdag in een video van Verstappen.nl.

"We zullen proberen het gat te dichten en ik heb goede hoop dat het lukt. Het seizoen begint op een paar circuits waar wij goed zijn, dus hopelijk kunnen we het ze direct erg moeilijk maken."

De eerste twee races van het vanwege de coronacrisis uitgestelde Formule 1-seizoen zijn op de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar Verstappen de laatste twee jaar wist te winnen. Daarna staat een race op de Hungaroring op het programma, waar de Limburger vorig jaar de eerste poleposition van zijn loopbaan pakte.

"Ik heb goede herinneringen aan beide banen, maar het is natuurlijk geen gegeven dat we het weer goed zullen doen", blikt Verstappen vooruit. "We zullen opnieuw moeten presteren. Na deze lange pauze wordt het interessant om te zien hoe we er voor staan."

Starttijden GP Oostenrijk Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Verstappen: 'Nooit eerder zo lang niet geracet'

De laatste race van Verstappen en zijn collega's dateert van 1 december vorig jaar, toen de Red Bull-coureur in Abu Dhabi tweede werd achter zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Bij de testdagen in Barcelona aan het einde van de winter reed Mercedes iets snellere tijdens dan het team van Verstappen.

"Het is natuurlijk vreemd om zo lang niet gereden te hebben. Dat is me nooit eerder overkomen in mijn leven. Gelukkig kon ik in de tussentijd veel simulatieraces rijden", zegt Verstappen.

"Ik haat het als ik geen doel heb om naartoe te werken. Gelukkig werd op een gegeven moment bekend dat we begin juli weer zouden kunnen racen. Ik heb zin om weer aan de slag te gaan."

De eerste acht Europese races zullen zonder publiek worden gehouden. "Het zal heel anders dan normaal zijn", denkt Verstappen. "De laatste jaren zat de hoofdtribune hier vol met oranje fans, die zal ik zeker missen. Ik hoop er een mooie show van te maken om het goed te maken."

