Op de Red Bull Ring begint komend weekend het Formule 1-seizoen, dat moest worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. In een race zonder publiek hoopt Max Verstappen net als de voorgaande twee jaar te kunnen winnen. Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Oostenrijk.

Het is ruim een half jaar geleden dat de laatste Grand Prix verreden werd. Wat doet zo'n lange periode van inactiviteit met een coureur?

Van der Garde: "Die jongens staan er binnen een paar rondjes weer, hoor. Ik heb zelf in 2017 een jaar lang niet geracet. Toen ik weer begon, was ik heel even een beetje roestig, maar dat was er na tien of twaalf rondjes wel vanaf."

"De Formule 1-coureurs zijn allemaal fit en gretig. De meesten hebben de afgelopen maanden veel gesimracet en sommige teams hebben nog wat testrondes gereden. Die hebben in Oostenrijk binnen vier of vijf rondjes het goede gevoel weer te pakken."

Uitslag GP Oostenrijk 2019 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +2,7 seconden

3. Valtteri Bottas (Mercedes) +18,9

4. Sebastian Vettel (Ferrari) +19,6

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +22,8

6. Lando Norris (McLaren) +1 ronde

7. Pierre Gasly (Red Bull) +1 ronde

8. Carlos Sainz (McLarren) +1 ronde

9. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) +1 ronde

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) +1 ronde

Verstappen won de laatste twee races in Oostenrijk. Is hij nu weer favoriet?

"Dat vind ik wel. Dit circuit ligt hem en Red Bull heel goed en dan begin je met veel vertrouwen aan het weekend."

"Verstappen zal heel eager zijn om weer een goed resultaat neer te zetten en zo goed aan het seizoen te beginnen."

Max Verstappen in Oostenrijk 2019: eerste

2018: eerste

2017: uitgevallen

2016: tweede

2015: achtste (in Toro Rosso)

De races zullen voorlopig zonder publiek worden gehouden. Maakt dat een groot verschil voor de coureurs?

"Het is nu eenmaal niet anders. Je mist wel de sfeer rondom het circuit. Maar aan de andere kant kunnen de coureurs zich nog beter concentreren op hun werk en op het team. Er is geen afleiding van fans of media."

"Ik denk dat een Formule 1-race zonder publiek voor de tv-kijker minder saai is dan een voetbalwedstrijd in een leeg stadion. Je ziet het publiek normaal gesproken maar kort, omdat ze er hard voorbijrijden. Hopelijk zorgt de race voor genoeg spektakel, dan valt het gemis van de fans niet zo op."

Starttijden GP Oostenrijk Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Hoe is het als coureur om op de Red Bull Ring te rijden?

"Het is natuurlijk een van de kortste circuits, slechts 4,3 kilometer. Toch zijn er best wat inhaalmogelijkheden. Vooral bij bocht 3 en 4, maar ook na start-finish zit een DRS-zone."

"Ik vind het altijd een gaaf circuit om te rijden. De baan heeft een paar snelle bochten waar het heel belangrijk is hoe je eruit komt."

Een plattegrond van de Red Bull Ring. (Foto: Formule 1)

Met acht GP's in tien weken volgen de races elkaar de komende tijd snel op. Kunnen we stellen dat de winnaar in Oostenrijk er daardoor heel goed voorstaat?

"Het is natuurlijk een lekkere uitgangspositie als je de eerste twee races in Oostenrijk kunt winnen. Laten we hopen dat Verstappen twee goede resultaten neer kan zetten en zijn goede vorm dan lang volhoudt, dan kan het een heel mooi seizoen worden."

"Maar ik verwacht ook dat de teams al snel weer met updates aan hun auto's zullen komen. Over een paar weken kan het er weer anders voor staan."

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde. (Foto: Pro Shots)

