Voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi is maandag voor de tweede keer geopereerd aan zijn ernstige verwondingen. De 53-jarige Italiaan ligt nog altijd in coma, al blijft zijn situatie stabiel.

Zanardi liep anderhalve week breuken in zijn schedel en gezicht op toen hij met zijn handbike werd aangereden door een vrachtwagen. Hij ligt sindsdien op de intensive care in een ziekenhuis in Siena.

"Bij een CT-scan werd duidelijk dat een tweede operatie noodzakelijk was. De ingreep duurde ongeveer 2,5 uur, waarna Zanardi is teruggebracht naar de intensive care", meldt het ziekenhuis in een verklaring.

De Italiaan kwam in 1991, 1992, 1993, 1994 en 1999 uit in de Formule 1 namens Jordan, Minardi en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een zware crash in Duitsland, waarna hij zich toelegde op het handbiken.

In die tak van sport veroverde Zanardi in totaal vier gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2012 en 2016.