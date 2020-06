Max Verstappen en zijn Red Bull Racing-teamgenoot Alexander Albon hebben komend weekend bij de start van het Formule 1-seizoen in Oostenrijk de beschikking over een verbeterde Honda-motor.

Naar verluidt zijn er door de Japanse fabrikant stappen gezet op het gebied van vermogen en betrouwbaarheid. Ook Red Bulls satellietteam AlphaTauri heeft de beschikking over een update.

Honda heeft in vergelijking met de concurrentie meer tijd gehad om door te werken tijdens de coronacrisis. De fabrieken van de motorleveranciers moesten voor een bepaalde tijd gesloten zijn, maar Honda kon vanwege de wet- en regelgeving in Japan enkele dagen daarvan verplaatsen naar later dit jaar.

Eerder op maandag maakte Mercedes bekend dit seizoen met een overwegend zwarte auto te rijden als statement tegen racisme. Het Britse topteam heeft daarnaast de aerodynamica van de auto verbeterd, al geldt dat ook voor Red Bull.

De Formule 1-coureurs melden zich deze week in Oostenrijk voor de langverwachte start van het seizoen. Vrijdag staan op de Red Bull Ring de eerste twee vrije trainingen op het programma, gevolgd door de derde oefensessie en de kwalificatie op zaterdag.

Op zondag volgt de eerste race van 2020. Volgende week wordt ook de tweede Grand Prix van het jaar in Spielberg verreden, gevolgd door Grands Prix in Hongarije, Groot-Brittannië (twee keer), Spanje, België en Italië. Daar komen nog meer races bij.