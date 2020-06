Wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zullen in het komende Formule 1-seizoen in een overwegend zwarte auto rijden. Mercedes heeft maandag een nieuwe livery gepresenteerd als statement tegen racisme.

"We laten zo zien dat we tegen racisme en discriminatie in elke vorm zijn", meldt Mercedes, dat op de halo van de auto's de tekst "End Racism" zal plaatsen, in een verklaring. "Het is ook een publieke toezegging dat we meer gaan doen om de diversiteit binnen ons team en in de sport te verbeteren."

Hamilton, de eerste en vooralsnog enige zwarte coureur in de Formule 1, spreekt zich al weken fel uit in het racismedebat. Anderhalve week geleden maakte hij bekend dat hij een commissie gaat opzetten die onderzoekt hoe de autosport meer kansen kan bieden voor mensen met een zwarte huidskleur.

Mercedes heeft al eerder duidelijk gemaakt dat het achter Hamilton en de Black Lives Matter-beweging staat en het team benadrukt maandag dat het voorop willen lopen in de strijd tegen racisme.

"We kunnen niet blijven zwijgen", zegt teambaas Toto Wolff. "We willen onze stem en ons platform gebruiken om ons uit te spreken voor respect en gelijkheid."

Lewis Hamilton is zesvoudig wereldkampioen. (Foto: Pro Shots)

Hamilton dankbaar dat team geluisterd heeft

Hamilton is dankbaar dat Wolff en het Mercedes-team de tijd hebben genomen om naar hem te luisteren en dat ze een statement willen maken. "Ik heb persoonlijk racisme meegemaakt in mijn leven en ik spreek recht uit het hart als ik vraag om verandering", zegt de 35-jarige Engelsman.

"Als wij als team een leidende rol kunnen spelen en binnen ons eigen bedrijf de diversiteit kunnen verbeteren, dan is dat een heel krachtige boodschap en geeft het anderen het vertrouwen om ook na te denken over hoe zij veranderingen kunnen doorvoeren."

Het uitgestelde F1-seizoen begint komend weekend met de Oostenrijkse Grand Prix. De Formule 1 zal bij de race op de Red Bull Ring en tijdens de rest van het seizoen een boodschap tegen racisme tonen. De organisatie is ook bezig met een werkgroep die zich richt op mogelijke acties die nodig zijn voor meer diversiteit in de paddock.