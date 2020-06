Bernie Ecclestone heeft een interview gegeven om zichzelf te verdedigen nadat de Formule 1 in een officiële verklaring afstand nam van zijn uitspraken over racisme. De voormalig Formule 1-baas haalt ook uit naar zijn opvolger Chase Carey.

Ecclestone zei vrijdag in een interview met CNN dat "zwarte mensen vaker racistisch zijn dan witte mensen". Enkele uren later stuurde de Formule 1 een verklaring uit waarin het afstand nam van die uitspraak van de man die bijna veertig jaar voorzitter was van de sport.

"Het maakt mij niet uit of iemand geel, groen, bruin of roze is", zegt Ecclestone zondag in Daily Mail. "Door de jaren heen heb ik genoeg witte mensen leren kennen die ik niet mag, maar nog nooit een zwart persoon die ik niet mocht."

"Ik ben een aantal keer beroofd in mijn leven, waaronder een keer door drie zwarte mannen. Ik belandde toen zelfs in een ziekenhuis, maar ook dat heeft er niet voor gezorgd dat ik ooit een hekel heb gehad aan een zwart persoon", zegt de 89-jarige Brit.

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. (Foto: Pro Shots)

Ook Hamilton bekritiseerde Ecclestone

Behalve door de Formule 1 werd Ecclestone ook bekritiseerd door Lewis Hamilton. "Het is zo triest en teleurstellend om deze uitspraken te lezen", zei de zesvoudig wereldkampioen.

"Bernie is van een heel andere generatie. Dit laat precies zien wat er mis is. Dit soort onverschillige en domme opmerkingen moeten stoppen voordat echte gelijkheid kan bestaan", aldus Hamilton.

Hamilton en de Formule 1 tonen zich de laatste weken voorvechters in de strijd tegen racisme. De koningsklasse van de autosport kondigde een reeks maatregelen aan om voor meer diversiteit te zorgen.

Ecclestone vindt dat zijn opvolger Carey de strijd tegen racisme aangrijpt om de aandacht af te leiden van zijn "slechte werk". "Ze zijn plots ingesprongen op de gebeurtenissen in Amerika. Maar Chase zou zich beter kunnen concentreren op wat de aandeelhouders van hem willen."

"Het coronavirus komt Chase goed uit", zegt Eccelstone. "Hij kan het virus de schuld geven van alles wat hij niet heeft weten te bereiken."

Formule 1-baas Chase Carey. (Foto: Pro Shots)