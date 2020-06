Lewis Hamilton hoopt dat de Formule 1 op niet al te lange termijn terugkeert naar Afrika. De wereldkampioen van Mercedes vindt het belangrijk dat het continent aandacht krijgt in de koningsklasse van de autosport.

In 1992 en 1993 werd er voor het laatst op Afrikaanse bodem geracet, op het circuit van Kyalami in Zuid-Afrika. Die baan was ook tussen 1967 en 1985 het decor van een Grand Prix.

"Momenteel trekt de Formule 1 naar landen waar niet echt iets achtergelaten wordt, misschien zelfs helemaal niets. Het moet juist een sport zijn die mensen en de maatschappij verder helpt", zegt Hamilton zaterdag in een vraaggesprek met fans.

"Ik vind het belangrijk om Afrika weer aandacht te geven en te laten zien hoe mooi het daar is. Formule 1-races moeten worden gehouden op plaatsen waar het niet alleen maar om geld draait, maar ook om de bevolking. Dat is nu niet altijd zo."

Niet alleen Zuid-Afrika, maar ook Marokko (1958) organiseerde eens een Grand Prix. Het land maakt sinds 2016 deel uit van de kalender van de Formule E met een race in Marrakesh.

Hamilton is de laatste weken veel in het nieuws. De enige zwarte coureur in de Formule 1 spreekt zich regelmatig uit in het racismedebat en maakt zich onder meer sterk voor meer diversiteit in de autosport.