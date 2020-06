De Formule 1 heeft vrijdag in een korte verklaring afstand genomen van uitspraken van Bernie Ecclestone. De voormalig Formule 1-baas deed die bewuste uitspraken eerder op de dag in een interview met CNN.

"Zwarte mensen zijn vaak racistischer dan witte mensen", zei de 89-jarige Ecclestone onder meer. Toen CNN doorvroeg naar die opmerking, kon Ecclestone geen voorbeelden noemen, hij zei alleen dat "te hebben opgemerkt in de loop der jaren".

De Formule 1 plaatste enkele uren nadat het interview verscheen een statement. "In een tijd waarin eenheid nodig is om racisme en ongelijkheid te tackelen, zijn we het compleet oneens met de uitspraken van Bernie Ecclestone. Deze woorden passen niet in de Formule 1 of onze samenleving."

De Formule 1 benadrukt verder dat Ecclestone in 2017 de organisatie verlaten heeft en dat zijn titel van emeritus voorzitter in januari van dit jaar verlopen is. De koningsklasse van de autosport heeft de laatste weken meerdere initiatieven in het leven geroepen om te zorgen voor meer diversiteit.

Ecclestone was bijna veertig jaar voorzitter van de Formule 1 en de Brit kwam in het verleden vaker in het nieuws met controversiële uitspraken. Zo zei hij in 2009 dat Adolf Hitler "goed was in dingen voor elkaar krijgen". Ook met zijn roerige privéleven haalde hij regelmatig de pers. In juli verwachten hij en zijn 44-jarige partner een baby.

Ecclestone met zijn partner Fabiana Flosi. (Foto: Pro Shots)

Ecclestone positief over Hamilton

In het interview met CNN heeft Ecclestone ook positieve woorden over voor Lewis Hamilton. De zesvoudig wereldkampioen ontpopt zich de laatste weken als een voorvechter in de strijd tegen racisme.

"Lewis is een speciale jongen", zei Ecclestone. "Allereerst is hij een zeer getalenteerd coureur. En nu blijkt hij ook nog eens extreem getalenteerd te zijn als hij voor een groep mensen staat en gaat speechen."

"Zijn inzet voor de Black Lives Matter-beweging is geweldig", vindt Ecclestone. "Lewis doet uitstekend werk en mensen waarderen dat. Hij is iemand waar mensen graag naar luisteren."