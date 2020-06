Formule 1-teams krijgen bij de herstart van het seizoen niet de mogelijkheid om verschillende aantallen van de beschikbare typen banden te kiezen. Vanwege de drukke kalender geeft Pirelli alle teams de beschikking over dezelfde banden.

Bij de eerste drie races (twee in Oostenrijk en één in Hongarije) krijgen alle teams acht zachte setjes (C2), drie mediums (C3) en twee harde (C4). Hierdoor hebben teams en coureurs minder de mogelijkheid om te variëren in tactieken.

"Omdat we veel races in korte tijd hebben, staat de productie onder enorme druk", zegt Pirelli-directeur Mario Isoli vrijdag tegen Auto, Motor und Sport. "Dan heb ik het over 35.000 banden die we moeten produceren."

"De teams beseffen dat we in deze ongekende tijden flexibel moeten zijn. Daarom bepalen wij voor alle teams de samenstelling van het bandenaanbod."

Bij de eerste van twee races in Groot-Brittannië en bij de Grand Prix van Spanje krijgen alle coureurs de beschikking over zachtere banden: C1, C2 en C3. Bij de tweede Britse GP en de races in België en Italië zullen alle teams het weer met dertien setjes banden uit de categorieën C2, C3 en C4 moeten doen.

Formule 1 hoopt voor eerste race volledige kalender te onthullen

De Formule 1 heeft alleen nog de eerste acht races van de kalender bekendgemaakt. De FIA sprak eerder de hoop uit nog voor de eerste race in Oostenrijk de volledige kalender te onthullen.

Het uitgestelde seizoen begint op 5 juli met de GP van Oostenrijk. Max Verstappen wist de laatste twee jaar de race in het Alpenland te winnen.