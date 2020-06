Williams heeft vrijdag de auto van dit jaar in een nieuwe kleurstelling gepresenteerd. Het Britse Formule 1-team moest het uiterlijk van de wagen aanpassen vanwege het afhaken van titelsponsor ROKiT in mei.

De FW43 werd eerder dit jaar getoond in een rood-wit-blauwe livery. Met het verwijderen van de naam ROKiT zijn ook de rode accenten verdwenen, wat inhoudt dat de auto overwegend wit en blauw is.

Williams kende aanvankelijk een goede start van het jaar; de roemruchte renstal had de auto in tegenstelling tot in 2019 op tijd af voor de eerste testdag. De coronacrisis en het afhaken van ROKiT zorgde echter alsnog voor flinke problemen.

Het team van Claire Williams had het financieel al niet breed - over vorig jaar werd een nettoverlies van 14 miljoen euro geleden - en die positie is alleen maar verslechterd. Vanwege de problemen wordt overwogen om de renstal deels of in zijn geheel te verkopen.

De Formule 1-teams bereiden zich momenteel voor op de langverwachte start van het seizoen, die volgend weekend in Oostenrijk is. Een week later wordt ook de tweede Grand Prix van 2020 op de Red Bull Ring verreden.

(Foto's: Williams)