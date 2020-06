Teambaas Christian Horner heeft een goed gevoel overgehouden aan de tests die Red Bull Racing donderdag deed op het circuit van Silverstone. De Brit heeft er alle vertrouwen in dat zijn team volgende week optimaal voorbereid aan het Formule 1-seizoen begint.

De auto van Red Bull werd in het Verenigd Koninkrijk bestuurd door Alexander Albon, omdat teamgenoot Max Verstappen - die testen sowieso al niet noodzakelijk vond - vanwege reisbeperkingen ontbrak. De tests werden gedaan onder het mom van een filmdag.

"We hebben de dag gebruikt om weer een beetje op snelheid te komen en alle handelingen in de garage en bij pitstops te oefenen volgens de COVID-19-maatregelen", aldus de 46-jarige Horner.

"Het was een mooie gelegenheid voor het team om te wennen aan die procedures, die nu nog wat vreemd zijn, maar natuurlijk ook heel belangrijk. We hebben ervoor gezorgd dat iedereen weet waar hij aan toe is als we afreizen naar Oostenrijk."

Horner zag dat ook Albon profijt had van de test. "Hij is nog steeds relatief onervaren in de Formule 1, dus het was goed voor hem om weer kilometers te maken. Hopelijk haalt hij er in Oostenrijk voordeel uit."

De Red Bull Ring in Spielberg is volgende week zondag het decor van de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen. Een week later zal ook de tweede race van 2020 in Oostenrijk verreden worden.

Alexander Albon nam tijdens de testdag op Silverstone plaats in de RB16. (Foto: Getty Images)